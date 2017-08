El doblete de Mariano en su debut con el Lyon inicia las comparaciones con Benzema

KARIM FELICITÓ AL DOMINICANO POR SU DEBUT

Mariano firmó un gran debut en Ligue 1 con un doblete en la goleada al Estrasburgo (4-0). Karim Benzema, ex del Lyon y ex compañero del dominicano en el Real Madrid, quiso hacer eco en las redes de la gran actuación del jugador. Desde el club francés, no dudaron en contestar al nueve madridista con un tuit con una foto de ambos futbolistas.