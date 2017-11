Doble mensaje irónico de Lineker contra Zidane, Benzema y el Real Madrid

Gary Lineker no lo dudó y volvió a mandar un mensaje a Zidane y Benzema tras la dura derrota sufrida por el equipo blanco en Wembley ante el Tottenham. Tras asegurar que Benzema era un jugador sobrevalorado, Lineker volvió a la carga y esta vez lo hizo con ironía.

Double Alli makes it 2-0. Surely Zidane will bring on Benzema now. 😉

"Alli hace el 2-0. Ahora seguro que Zidane saca a Benzema", escribió Lineker tras el segundo gol de Delle Alli ante el Real Madrid.

La cosa no quedó ahí y Lineker volvió a lanzar un segundo tuti tras el tercer gol del Tottenham preguntándose si los que iban de blanco eran o no el Real Madrid.

"Maravilloso tercer gol de los Spurs. ¿Son los que van de blanco y no el Real Madrid, verdad?", se preguntaba con ironía Lineker.

Marvellous 3rd goal for Spurs. It is them in white and not Real Madrid right?