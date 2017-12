¿División en el vestuario del Arsenal? Henry señala a varios jugadores

El exjugador del Arsenal Henry declaró en Sky que no entendía como algunos futbolistas del equipo londinense no fueron a celebrar el gol de Alexis Sánchez al Crystal Palace con todos sus compañeros e insinuó la ruptura del vestuario. Solo acudieron a la celebración Xhaka, Mustafi, Lacazette y Özil.

La celebración del segundo gol del Arsenal al Crystal Palace ha causado polémica, ya que al tanto de Alexis fueron a celebrarlo sólo cuatro compañeros (Xhaka, Mustafi, Lacazette y Özil) y se mantuvieron al margen Chambers, Kolasinac, Wilshere, Bellerín y Koscielny, que no fueron al córner donde lo celebró el chileno y se fueron a prepararse en sus posiciones.

"Hay división en el equipo. Está pidiendo que vayan. ¿Por qué no vienen? ¿No queréis celebrar? Tú no estás aquí por Alexis Sánchez, estás aquí por el Arsenal. El Arsenal ha marcado, ve y celebra. Marque quien marque, no te preocupes por eso, ve y celebra con tu compañero de equipo", señaló Henry, que no entendía cómo algunos jugadores no lo celebraban en equipo.

Tan solo cuatro minutos más tarde Alexis volvió a marcar lo que hacía el 1-3 en el marcador y dejaba casi sentenciado el partido. Esta vez todos fueron a celebrar el gol tan importante de su compañero y Alexis recibió las felicitaciones de ellos.