Suena el teléfono de un periodista en mitad de una rueda de prensa y Mourinho... ¡contesta a la llamada!

En la rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Manchester United ante el Liverpool FC, José Mourinho estaba respondiendo una pregunta cuando empezó a sonar el teléfono de un periodista que se encontraba en la sala. El portugués no dudo ni un momento en coger la llamada y responder por el periodista, gesto que causó una gran carcajada entre los asistentes.

Put it on silent next time, mate! 😂 pic.twitter.com/RreuxH1vDJ