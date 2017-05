Zidane: "Tenemos que pensar que no hay partido de vuelta"

ASEGURA QUE NO VA A INVENTAR NADA

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, lo tiene claro antes de la ida de semifinales de la Champions frente al Atlético: "No vamos a inventar nada". Sobre su futuro: "Ni tú ni yo lo sabemos, y no me interesa". Además, confirma la vuelta de Varane y opina que su equipo no es favorito ante el cuadro colchonero. "Están todos enchufados y estamos listos para disfrutar el tramo final", dice sobre su equipo.