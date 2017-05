Zidane: "Hay que olvidarse de la ida, vamos a intentar ganar en el Calderón"

Zinedine Zidane afirma que hay que olvidarse de la ida de Champions e insiste en que su idea no cambia: "Vamos a intentar ganar en el Calderón". El técnico esquivó las preguntas sobre Theo Hernández y Vinicius y dijo que la historia del club "ayuda a preparar las cosas grandes".

Las claves del partido

"Vamos a intentar afrontar la vuelta como siempre, entrar en el campo y pensar en hacer el máximo. Queremos intentar jugar, luego veremos, nuestra idea no va a cambiar"

¿Se imagina no marcar?

"Siempre me pones algo negativo en la cabeza, ¿por qué voy a pensar eso? No va a cambiar nada y vamos a intentar marcar"

El fichaje de Vinicius

"Se está hablando mucho de él, pero no le conozco personalmente. No voy a contestar lo que va a pasar"

¿Sería injusto si no se gana?

"Injusto o fracaso es no hacer el máximo para conseguir las cosas que queremos. Los jugadores trabajan con una profesionalidad increíble. La suerte es que cada tres días tenemos la posibilidad de demostrarlo"

La campaña del Atlético en redes sociales

"Me concentro en el partido de mañana, no me interesa, pienso en el partido de mañana"

Qué Atlético espera en el Calderón

"El Atlético nos puede hacer daño con sus armas, pero yo creo que hay que seguir nuestro camino. No va a cambiar nada, intentar hacer el máximo"

¿Pesa el reto del doblete?

"La historia de este club no la puedes evitar, al contrario, eso ayuda a preparar las cosas, sabemos que es un club grande, y dicho eso hay que demostrarlo siempre. Lo que queremos es pasar a a la final".

La molestia atlética por el tifo y por Theo

"No es el momento de hablar de fichajes y lo que pase entre los aficionados se queda ahí. Esto no lo vamos a poder arreglar, no te voy a comentar nada. Pensamos en el partido de mañana".

Las bajas y las altas

"Nacho puede jugar en cualquier posición, Pepe está bien y va a entrar y Varane también está bien. Estamos todos listos menos los lesionados".

¿Siente vértigo por el final de curso?

"Me siento bien y a gusto, nunca hay vértigo. En este club gustan estos momentos, nos faltan sólo finales y vamos a pensar en el partido de mañana".

Qué cambió en el equipo tras perder su primer derbi

"Pase lo que pase tienes que demostrar, hemos ganado dos finales y va a ser un partido distinto, ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras. Que hayas ganado dos finales no significa que vayas a pasar y si pensamos esto nos equivocamos".

¿Qué mensaje dará al equipo?

"Seguir nuestro camino, es darlo todo en el campo, nada más".