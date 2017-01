Zidane: "Parece que estamos últimos o peleando por no descender"

Zinedine Zidane afirma que James "sólo tiene una sobrecarga" y espera tenerle pronto a sus órdenes, e insiste en que no está preocupado por la plaga de lesiones del Real Madrid. Sobre los pitos a Cristiano Ronaldo: "No sé si son justos o no, siempre ha habido pitos en el Bernabéu y eso no va a cambiar".

¿Nueva lesión de James?

Tiene sólo una sobrecarga. Decía que el lunes estaba y al final no es así. No está contento porque él quería estar y es así. Creo y espero que es poca cosa. Se nota el sóleo un poco cargado y nada más.

Mariano, ¿titular en Copa?

Va a estar con nosotros y cuento con todos los que están.

La situación de Coentrao

Mañana va a estar con nosotros. Después de su lesión larga, siempre una vez que se pone un poco mejor. A veces tiene molestias y es normal después de varios meses parado. Él quiere y entrena.

¿Preocupado por la plaga de lesiones?

Estaba preocupado porque después del partido tenía eso en la cabeza. No me gusta ver un jugador lesionado y triste. Y cuando uno se lesiona está triste. Pero ahora estamos los que estamos y vamos a luchar. Ahora juegan los que menos oportunidades tienen.

Pitos a Cristiano Ronaldo

No digo nada de eso. Nosotros trabajamos y queremos hacer lo máximo para que la gente que viene al Bernabéu nos ayude. Queremos lo mismo con ellos. No te digo si son justos o no, siempre ha habido en este estadio a todos y esto no va a cambiar. Nosotros necesitamos a la gente.

El estado de Cristiano

Mañana va a estar con nosotros. Tiene un golpe pero está bien.

Desgaste en Copa

Vamos a jugar todo lo que tenemos. Mi idea es siempre hacer el máximo, es una competición muy importante y no vamos a tirar nada.

¿Cambia el modo de jugar tantas lesiones?

No cambio el modo de jugar. Hay otros jugadores que van a jugar y lo van a intentar hacer bien. Me hubiera gustado tener a todos pero ahora juegan los demás y lo van a hacer bien.

El partido de Balaídos

Tenemos que ir a marcar a Balaídos y hacer nuestro partido.

¿Interés en Griezmann?

Estoy en otra cosa hoy. Sólo pienso en el partido de mañana y mi preocupación son mis jugadores. Claro que es buen jugador.

Preocupación por el estado físico

Es verdad que las lesiones son muchas últimamente. Yo soy el responsable pero toda la gente hace lo posible para que los jugadores estén bien. No estoy preocupado porque lo vamos a sacar adelante, me gustaría tener a todos pero no podemos hacer nada. Dentro de una temporada esto puede pasar. Hay que seguir, físicamente estamos muy bien.

Estado anímico del vestuario

Cuando escuchas todas las preguntas parece que estamos últimos o en descenso. Todo esto de preocupaciones y lesiones es normal que pase en un vestuario, pero no estoy preocupado. Voy a seguir haciendo lo mismo. Y el vestuario igual, mañana hay un partido muy bonito para jugar. Porque a veces cuando hay partido complicado también es muy bonito para jugar.