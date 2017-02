Zidane: "El Real Madrid siempre es favorito en la Champions"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, salió al paso de las críticas que está recibiendo el delantero francés Karim Benzema, restó importancia a su falta de gol al asegurar que "hace que los demás jueguen mejor", y zanjó el debate confirmando que está "contento con su trabajo".

El ruido que rodea a Benzema no lo quiere Zidane antes de un partido tan importante como el que el Real Madrid disputa el miércoles ante el Nápoles en el estadio Santiago Bernabéu. Confía en que el público arrope a un jugador al que nuevamente defendió a ultranza en rueda de prensa.

"Cada uno puede opinar lo que quiera, lo importante es que le veo bien, metido en el día a día, concentrado en lo que hace; luego, cada persona puede pedir más a un jugador como Karim. Estoy contento con su trabajo", manifestó. "Él está bien y cada uno opina. Los periodistas están para escribir lo que piensan, pero Karim está muy metido, concentrado y lo veo bien. Claro que me gustaría verle meter goles mañana, y no solo yo", añadió.

"Me duele cuando critican a cualquier jugador"

El técnico madridista no separó el sentimiento que tiene cuando ve las críticas a Benzema respecto a otros jugadores, pese a la relación especial que tiene con un jugador al que ha ayudado a triunfar. "Me duele cuando critican a todos mis jugadores, no solo a Karim. Ellos saben que es así, que la crítica es parte del fútbol y que te puede venir bien a veces para crecer. Karim es como los demás, me duele cuando hablan mal de mis jugadores", manifestó.

Y destacó lo positivo que aporta Benzema a su equipo y que le convierte en indiscutible en sus equipos titulares aunque no aporte goles siendo un 9. "La combinación entre Karim y Cristiano es una gran ventaja para nosotros. Cuando se suma un tercer jugador en ataque es muy importante para acabar las jugadas ofensivas. Me gusta la estadística que tienen juntos", valoró.

"Karim hace que los demás jugadores marquen, le pedimos que también marque él, pero no es lo más importante en él porque da asistencias y hace que los demás jueguen mejor. Eso es lo que más me interesa. A Cristiano le conocemos muy bien y lo que puede aportar con la complicidad que tiene con Karim", sentenció.

Pide calma con Bale

Zidane puso algo más de calma al regreso de Bale tras una lesión de cuatro meses. "Es la primera semana que entrena con el grupo y está bien físicamente, recuperado, no tiene molestias que es lo más importante".

"Ya se verá si entra en la convocatoria ante el Nápoles o el fin de semana, pero lo importante es que está recuperado y con el equipo, pero sabemos que ha estado tres meses fuera y hay que ir muy despacio con él", agregó pidiendo tiempo.