Luis Enrique: "Espero una versión más ofensiva del Atlético, nos harán sufrir"

No quiere confiarse tras el 2-1 en la ida de semifinales de Copa ante el Atlético

"Espero a un Atlético que nos presente dificultades con presión alta y una versión más ofensiva [...] Espero que intenten sorprendernos porque no les vale el resultado"

"Los jugadores no están condicionados por estar apercibidos de tarjetas amarillas"

"Jugar este tipo de partidos delante de nuestra afición es de importancia máxima. Les necesitamos porque no está sentenciado"

"Es cierto que no les vale con marcar un gol. Necesitan dos. Nosotros queremos ganar el partido, no especularemos".

"No tengo especial temor pero no hay ningún jugador de la plantilla que piense que está hecho. No será fácil".

"Es un partido atractivo por las circunstancias que se van a dar en el campo. Tienen que marcar dos goles"

La Copa se les da especialmente bien

"Está claro que Liga y Champions son trofeos más importantes pero queremos la Copa"

"La Copa es igual de prioritaria que todos los años. Siempre nos marcamos como objetivo ganar todas las competiciones"

"La Copa es un torneo atractivo que se nos da especialmente bien. Sería un gran broche conseguir la victoria"

Sobre los partidos aplazados del Real Madrid

"Lo que tenemos que hacer es ganar nuestros partidos [...] Solo queremos ganar nuestros partidos. No hablo de los rivales".

Habló con Messi para que rotara

"Salga bien o mal el tema de rotar, seguiré haciendo mi trabajo como entrenador. Cuantos más jugadores participen, mejor"

"Sí, hablo con Messi para dosificar. Hablo con todos los jugadores, imagínate con un futbolista de la talla de Leo"

Elogios a Neymar

"El nivel de Neymar está por encima de los goles. Tiene calidad y personalidad. Sus números son espectaculares"

Aleix Vidal entra en sus planes

"Igual que Aleix empezó con cosas que mejorar, ahora mismo se encuentra a un nivel altísimo"

"Así es el fútbol. Ha tenido oportunidades y las ha aprovechado. Siempre entrenó a un nivel alto"

Piqué ya está mejor

"Piqué está mejor que el otro día. Acertó teniendo precaución el otro día. Veremos si está en condiciones"