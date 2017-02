No hubo milagro y el Villarreal se despide de la Europa League

Europa League | Roma 0 - 1 Villarreal (4-1)

No pudo ser, y no será por el empeño del conjunto de Castellón, pero no fue suficiente. El Villarreal se llevó el partido, y no paró de buscar más goles durante todo el encuentro, dando una imagen muy mejorada en comparación con la ida. Pero los cuatro goles de la ida pesaron mucho e hizo que la Roma no perdiera la cara al partido pese al dominio visitante.