Diego Godín recibe el alta médica y entra en la lista de convocados para recibir al Barcelona en el Vicente Calderón

Diego Godín está listo para jugar contra el Barcelona. El uruguayo ha recibido el alta médica justo a tiempo y está en la lista de convocados del Atlético para el partido contra los azulgranas. Juanfran, por su parte, no se ha recuperado.

JUANFRAN NO LLEGA A TIEMPO

Diego Simeone tendrá a su líder y estandarte en el eje de la defensa para jugar contra el Barça en el Vicente Calderón. Diego Godín, que se ha perdido los últimos encuentros con el Atlético, se ha recuperado de sus dolencias y ha recibido el alta médica justo a tiempo para recibir a los azulgranas en el feudo rojiblanco. El uruguayo es, por tanto, la principal novedad de la convocatoria del Cholo para el clásico encuentro ante los culés.

Eso sí, no todo son buenas noticias para el técnico argentino, pues Juanfran no se ha recuperado y no ha podido entrar en la convocatoria. Vrsaljko se perfila como titular en la banda derecha tras su gran partido contra el Bayer Leverkusen.

La lista de convocados del Atlético para recibir al Barcelona es la siguiente: Moyá, Oblak; Vrsaljko, Lucas Hernández, Savic, Giménez, Godín, Filipe Luis; Koke, Gabi, Thomas, Saúl, Carrasco, Gaitán; Correa, Griezmann, Fernando Torres y Kevin Gameiro.