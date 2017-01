Diego Costa no viaja a Leicester tras una fuerte discusión con Antonio Conte

El delantero del Chelsea no estará este fin de semana con su equipo en el partido ante el Leicester después de haber mantenido una fuerte discusión con Antonio Conte. Medios ingleses van más lejos y ponen en duda el futuro del futbolista en el conjunto inglés. Por su parte, Costa alega que está sufriendo molestias en la espalda.

El jugador hispano-brasileño no atraviesa su mejor momento en el Chelsea. Su relación con Antonio Conte no es muy fluida, y podría haberse complicado en las últimas fechas, hasta tal punto, que el futbolista y el entrenador han mantenido una fuerte discusión según apuntan medios ingleses, que han hecho que Costa no viaje con el equipo para enfrentarse al actual campeón, el Leicester.

El jugador lleva varios días sin entrenarse con el resto del grupo, y ha alegado problemas en su espalda. Pero los medios ingleses van más allá y no creen que sólo vaya a perderse un partido, le ven fuera del equipo en un futuro próximo.