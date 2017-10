Deulofeu: "Tengo que ser más yo para poder triunfar en el Barcelona"

El jugador del FC Barcelona Gerard Deulofeu ha asegurado en la previa del partido contra Olympiacos en El Pireo, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que es "muy importante" para ellos ganar y certificar así el pase a los octavos de final, al tiempo que se animado a ser más protagonista en su juego "para poder triunfar en el Barça".

"Es muy importante venir a conseguir los tres puntos y certificar el pase a octavos. Está claro que queremos ser primeros, y sería un paso adelante. Estamos bien, venimos con plena confianza a Grecia e intentaremos hacer un buen juego para llevarnos la victoria", aseguró en rueda de prensa en el estadio Georgios Karaiskakis.

Para el extremo, el objetivo es "seguir adelante" en esta 'Champions'. "El objetivo es pasar a la siguiente ronda, si puede ser como primeros. Si podemos sacar la victoria mañana sería muy bueno para seguir por esta racha. Vamos por un buen camino y el equipo viene con confianza", celebró.

En fase de adaptación

"Estamos en un buen momento. Ha empezado muy bien tanto Liga como 'Champions'. El equipo va por buen camino, y para ello trabajamos cada día. Jugamos partidos cada tres días, también es duro, y competimos para sacarles puntos a los rivales y al final llegar al último tercio de temporada y aspirar a todos los títulos", señaló sobre el estado de forma del equipo.

A nivel personal, Deulofeu aseguró que jugar más minutos depende de él aunque está contento con las ocasiones de jugar que le da el técnico, Ernesto Valverde. "Un jugador como yo de banda, tengo que encarar a mi rival siendo agresivo y hacer lo que quiere el míster. Cada vez estoy más adaptado a mis compañeros y dentro del equipo", argumentó.

"Queda mucho, es el principio. Estoy jugando bien en los partidos que venía jugando, estoy más cómodo dentro del equipo. Sé que tengo que ser más yo para poder triunfar en el Barça, que es lo que quiero, y estar muchos años aquí", se sinceró en este sentido.

No pudo ver a Neymar

Además, aseguró que su relación con Ernesto Valverde es buena. "Me ha dado oportunidad de jugar. Lo que juegue o deje de jugar está en mis manos, creo. Soy un jugador que quiero jugar todos los partidos y minutos pero sé que estoy en el mejor equipo del mundo y hay otros que también lo hacen bien y pueden jugar en mi sitio. El entrenador lo decidió así y lo acepto", comentó sobre su ausencia en San Mamés.

También celebró la victoria del Girona sobre el Real Madrid en Montilivi (2-1). "No te voy a engañar, lo vi y fue un buen resultado. Nuestro camino es ganar en Bilbao y ahora viene el Sevilla a casa. Mañana el partido de Olympiacos para certificar el pase. Estamos bien, confiados, y si los rivales se dejan puntos más que mejor pero lo primordial somos nosotros", manifestó.

"Me enteré por las redes sociales, no pude ver a Ney. Es un jugador que ha hecho historia aquí, que tiene un futuro increíble y se acaba de marchar, no sé qué tiene en su cabeza. Es un buen chico y un espectáculo viéndole jugar a fútbol", apuntó sobre la visita del jugador del PSG a algunos de sus excompañeros en Barcelona este fin de semana.