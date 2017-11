David Moyes, nuevo entrenador del West Ham

El club inglés West Ham United nombró a David Moyes como su nuevo entrenador en sustitución de Slaven Bilic, destituido el lunes tras la derrota del equipo el sábado frente al Liverpool el sábado, informó hoy la institución deportiva.

El club no ha desvelado la extensión del contrato de Moyes, pero ha resaltado su experiencia tras haber sido entrenador de los equipos ingleses Everton y Manchester United. En un comunicado divulgado hoy, David Sullivan, co-presidente del club junto con David Gold, dijo que esta es la primera vez en casi ocho años que el West Ham nombra a un nuevo entrenador durante la temporada de la liga inglesa.

Las razones de la contratación

"Necesitamos a alguien con experiencia, con el conocimiento de la Premier y los jugadores, y creemos que David es la persona adecuada para cambiar las cosas y sacar lo mejor de jugadores en el club", subraya la nota de Sullivan.

"Es muy valorado y respetado dentro del deporte y traerá ideas nuevas, organización y entusiasmo", añadió. El West Ham comunicó ayer el despido de Bilic después de haber sido contratado en junio de 2015 por un periodo de tres años.

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27