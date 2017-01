David Beckham: "Me quede destrozado cuando el Manchester United me vendió al Real Madrid"

David Beckham ha sorprendido con sus declaraciones a la BBC, donde habla sin reparo de su etapa en el Manchester United y del día de su fichaje por el Real Madrid. "No me dejaron retirarme en el United", confesaba el jugador.

NO IMAGINABA SU FUTURO FUERA DE INGLATERRA

David Beckham, exjugador del Real Madrid, ha realizado unas sorprendentes declaraciones a una radio de la BBC inglesa. El jugador confesó quedarse "conmocionado" tras conocer su fichaje por el Real Madrid. "Quería retirarme en el Manchester United, pero no me dejaron. El club me vendió al Real Madrid. Para mí fue una conmoción", confesaba el exjugador.

"Del cabreo estuve tres años sin ver un partido del United", confesaba David Beckham. A pesar del disgusto que le supuso jugar fuera de Inglaterra, el exjugador merengue reconoce que "la etapa en el Madrid fue bonita".