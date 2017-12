El dardo de Lineker al Real Madrid de Zidane tras la debacle blanca en el Clásico

Gary Lineker ha vuelto a lanzar un dardo contra el Real Madrid de Zidane y esta vez lo ha hecho cuestionando la capacidad de los blancos para meterse en la próxima Liga de Campeones. Y es que el futbolista aseguró, tras presenciar el repaso del Barça en el Clásico, que "no se meten ni en Champions".

Barça lead with a delicious goal. Can’t see Real Madrid being in next season’s Champions League if it stays like this. 😉