Dani Ceballos se toma con humor en Twitter su suplencia con el Real Madrid

DA 'ME GUSTA' A UN CHISTE EN TWITTER

Dani Ceballos es uno de los flamantes refuerzos del Real Madrid este verano. Sin embargo, el centrocampista sevillano cambió el Betis por el equipo blanco y ha pasado de ser titular indiscutible a tener que pelear por un puesto en el once de Zidane. Eso sí, su suplencia no le quita el buen humor y no ha dudado en dar un 'me gusta' en Twitter a un usuario que le gasta una broma. Ceballos no entró en la lista de Zizou para las dos Supercopas y en Liga apenas ha jugado diez minutos.