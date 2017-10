Daesh amenaza con atentar en el Mundial de Rusia con una foto de Messi encarcelado y sangrando

El Mundial de Rusia se acerca y con él una gira que Argentina hará por el país. Daesh ha amenazado a este evento con dos imágenes en las que avisa a los "enemigos de Alá en Rusia" que el "fuego de los mujahideen (soldados) los quemarán".

En otra de las imágenes, se ve a Leo Messi encarcelado y con sangre en su ojo izquierdo, y con el texto: "Estás combatiendo contra un estado que no tiene la palabra 'fracaso' en su diccionario".

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK