Se cumplen 12 años de la presentación de Sergio Ramos con el Real Madrid: "Por los sueños cumplidos y los que quedan por cumplir"

EL CAMERO FESTEJA SU CUMPLEAÑOS DE BLANCO

Sergio Ramos vive un día especial para él. Un 8 de septiembre, pero de 2005, el andaluz se enfundó por primera vez la camiseta del Real Madrid en su presentación oficial con los blancos. "ecibí del presi la camiseta blanca con el 4 a la espalda y sentí que me entregaba un legado único que tenía que proteger y honrar, y no he hecho otra cosa desde entonces", dice en redes sociales.