Cristiano Ronaldo: "Quiero quedarme en el Real Madrid, me encanta este club"

Cristiano Ronaldo no está viviendo, al menos en Liga, su mejor temporada desde que llegó al Real Madrid. El luso, tras 20 jornadas, suma tan solo seis goles y su equipo, a 19 puntos del Barça, lo está notando. Los rumores sobre su futuro son constantes, pero él, en una entrevista con el medio chino 'Dongqiudi', parece tener claro lo que quiere.

"Quiero seguir en el Real Madrid. Me quiero quedar, me encanta este club. España es un gran país y puedo llegar en coche a Portugal. Amo el clima y la gente. Me gusta vivir aquí", confiesa el 7.

El portugués también habla acerca del pasado más reciente del club blanco, con un 2017 en el que han ganado todo menos la Copa del Rey: "Probablemente fue el mejor año de mi carrera. Gané muchos premios personales, y también con el Real Madrid. Gané muchas cosas".

También otro Balón de Oro, con lo que empató con Messi a cinco entorchados dorados: "Nunca pensé que podría ganar uno o dos, y mucho menos cinco. Si no gano otro me seguiré sintiendo muy orgulloso de mí mismo. No estaré obsesionado con ellos, aunque es mi ambición ganar más trofeos personales y con mi equipo".

Cristiano considera que está listo para seguir más años al máximo nivel: "La edad es lo menos importante si puedes proteger tu cuerpo y tu mente. Estos dos años han sido los más exitodos de mi carrera, y demuestran que la edad no importa".