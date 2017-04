Cristiano Ronaldo, elegido mejor jugador de la ida de los cuartos de la Champions

Cristiano Ronaldo ha sido designado como el mejor jugador de la ida de los cuartos de final de la Champions League por los usuarios de la web oficial de la competición. El portugués se ha impuesto a Griezmann, Dybala y Mbappe en la votación, consiguiendo el 54% de los apoyos.

El portugués lideró la remontada del Real Madrid ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, anotando dos goles en la segunda parte que fueron decisivos para el 1-2 final.

Además, logró llegar a los 100 goles en competición europea, siendo el primer jugador en la historia que lo consigue.

With 57% of the vote, Cristiano Ronaldo is your #UCL Player of the Week! pic.twitter.com/kQjeIjZdrv