Cristiano lidera la victoria de Portugal ante Letonia; derrota de Francia y goleada de Holanda

Un tanto de Ola Toivonen desde el centro del campo, en el último segundo del Suecia-Francia, sirvió al cuadro escandinavo para ganar 2-1 y encoger el grupo de la muerte tras la victoria de Holanda en una noche en la que Cristiano impulsó a Portugal con un doblete y una asistencia ante Letonia (0-3).

El jugador del Real Madrid mantiene intacto su excelente estado forma de final de curso. Después de culminar el año con los títulos de Liga y Liga de Campeones, en los que fue uno de los grandes protagonistas de su equipo, mantiene su racha con la selección lusa.

Cristiano lideró la victoria de Portugal ante Letonia con un doblete y las opciones de su equipo de acabar en la primera posición del grupo B se mantienen intactas. Sin embargo, de momento es segundo por detrás de Suiza, que como era lógico y esperable, no iba a fallar frente a las Islas Feroe.

Por eso, Portugal no podía fallar si no quería descolgarse y Letonia, colista del grupo, apenas fue rival para los hombres de Fernando Santos. Aún así, aguantó hasta el minuto 41, cuando Cristiano abrió el marcador con un cabezazo que no pudo salvar el portero Andris Vanins.

Ya en la segunda parte, y también de cabeza tras un centro de Ricardo Quaresma desde la banda derecha, hizo el segundo tanto de la noche, que cerró con una asistencia a André Silva que cerró un resultado muy favorable para Portugal.

Mientras, Suiza, como era de esperar, no falló tampoco y ganó con comodidad a las Islas Feroe. Granit Xhaka, con un buen zurdazo desde fuera del área, y Xherdan Shaqiri, tras cumplir en un mano a mano ante el portero rival, dieron tres puntos al cuadro helvético que vale un liderato. En el tercer encuentro del grupo, Andorra logró una victoria en partido oficial tras ganar 1-0 a Hungría.

Desde 2004, cuando venció 1-0 a Macedonia en un encuentro clasificatorio para el Mundial de Alemania 2006, no conseguía una gesta similar. Marc Rebes tuvo el honor de hacer el gol que rompió una racha que duró más de una década.

Francia cae tras una pifia de Lloris

En el grupo de la muerte, el A, Francia y Suecia disputaron un encuentro muy importante por el primer puesto que acabó 2-1 con un gol agónico en el minuto 93 de Ola Toivonen con el que el conjunto escandinavo empató a puntos a su rival (13) y consiguió el liderato.

Parte de culpa la tuvo el guardameta Hugo Lloris tras errar en un pase que cayó en los pies de Toivonen, que, desde la medular, y con la portería vacía, acertó para dar tres puntos a su equipo.

El jugador sueco resolvió un partido destinado al empate después de una primera parte en la que Olivier Giroud marcó uno de los tantos de la jornada tras un zurdazo espectacular que respondió Jimmy Durmaz con el empate al borde del descanso. Suecia jugó con dos momentos psicológicos, el final del primer acto y el final del partido, para acabar llevándose una victoria en un duelo igualado con pocas ocasiones.

Holanda golea a Luxemburgo

Tal vez, el mayor beneficiado fue Holanda, que tras golear a Luxemburgo (5-0) con el brillo de viejos conocidos como Robben y Sneijder, se colocó a tres puntos de ambos y recupera fuelle y esperanzas de alcanzar el Mundial de Rusia. En el grupo H, Bélgica mantiene firme su paso hacia Rusia y sigue en la primera posición después de ganar 0-1 a Estonia con un tanto de Dries Martins en la primera parte.

El jugador del Nápoles aprovechó un centro desde la banda derecha de Kevin de Bruyne y un error del portero Mikhel Aksalu, que no despejó una pelota fácil y Martins sólo tuvo que empujarla para marcar un tanto que vale tres puntos.

Después, la expulsión de Artjom Dmitrijev al filo del descanso tras una entrada muy brusca sobre Fellaini, allanó el camino del equipo de Roberto Martínez, que arregló el pinchazo de la jornada anterior ante Grecia (1-1). Precisamente, el conjunto heleno perdió fuelle tras empatar 0-0 en su visita Bosnia.

En un partido con pocas ocasiones, la más clara la tuvo al final Petros Mantalos, que falló un mano a mano clarísimo que dejó a su equipo sin dos puntos importantísimos. Después, en los últimos instantes, Orestis Karzenis salvó a Grecia con un paradón tras un remate de Cimirot.

Al final, el empate dejó a Grecia a cuatro puntos de Bélgica y la lucha por el segundo puesto será encarnizada. Bosnia, a un punto del equipo entrenado por Michael Skibbe, sueña con alcanzar por lo menos la repesca.