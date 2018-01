Coutinho, nuevo jugador del Barcelona por lo que resta de temporada y cinco más

El centrocampista brasileño Philippe Coutinho (Liverpool) se ha convertido en nuevo jugador del Barcelona para lo que resta de campaña y cinco temporadas más, según ha anunciado el club azulgrana. Las cifras de la operación no han trascendido, aunque tanto los medios ingleses como los barceloneses coinciden que el traspaso podría alcanzar los 160 millones de euros (120 fijos más 40 en bonus).

Coutinho, de 25 años, es internacional brasileño y el traspaso es el más alto de la historia del Barcelona y el segundo de la historia del fútbol, solo por debajo de los 222 millones de euros que pagó el pasado verano el Paris Saint Germain para hacerse con el fichaje de Neymar Jr. Su cláusula de rescisión será de 400 millones de euros.

Liverpool Football Club today issued the following statement regarding the future of Philippe Coutinho: https://t.co/MCZf1piCY6 pic.twitter.com/AczMi4oUC1