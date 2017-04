Cicinho: "En el Real Madrid bebía hasta caerme al suelo"

Cicinho, exjugador del Real Madrid, ha confesado que tuvo graves problemas con el alcohol en su etapa en el club madridista. "No era capaz de beberme una sola cerveza. Era un alcohólico, y no solo bebía por las noches", dice el brasileño.

Muchos son los jugadores que han ocupado el puesto de lateral derecho del Real Madrid en los últimos años. Uno de ellos fue Cicinho, jugador que llegó con gran cartel pero que apenas pudo mostrar una parte de lo que se supone que podía dar en su demarcación. El brasileño, en una entrevista en el programa de Fox Sports 'Aquí con Benja', ha confesado que tuvo graves problemas con el alcohol en su etapa como jugador madridista.

"No era capaz de beberme solo una cerveza. Era un alcohólico, bebía hasta caerme al suelo y se me fue de las manos. No sólo bebía por la noche. Por la buena racha que bebía el equipo aunque algún periodista me veía bebiendo maquillaba la situación. Me arrepiento, estas cosas no curan la depresión. Corres el riesgo de deprimirte más", afirma.

El lateral, además, dice que sus tatuajes tienen mucho que ver con la bebia: "Me los hacía bajo los efectos del alcohol. Odio el dolor y lo necesitaba para tatuarme, pensaba que los tatuajes me traerían paz pero no es así. Me imagino comiendo bizcocho con 60 años y lleno de tatuajes".