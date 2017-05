Simeone: "Si necesitase motivar a mis jugadores para este partido, me tendría que ir del club"

Simeone , entrenador del Atlético de Madrid, cree que en la remontada ante el Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Champions League: "Confío en mis jugadores, les conozco desde hace cinco años y no tengo duda de que haremos un buen partido".

Justo antes del último entrenamiento previo a la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League, Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación, para quienes analizó cómo su equipo afrontará el duelo de vuelta de semifinales de Champions Total ante el Real Madrid en el Calderón.

“Nosotros confiamos en lo que somos capaces de hacer, confío muchísimo en mis futbolistas. Los conozco desde hace cinco años y medio a la mayoría y no tengo ninguna duda de que mañana van a hacer un gran partido”, afirmó el técnico rojiblanco.

“Considero que hay que defender bien, para obviamente estar muchos más minutos dentro del partido. Estar dentro del partido nos va a dar opciones para ir minuto a minuto, segundo a segundo, en busca de lo que queremos: pasar la eliminatoria”, prosiguió el técnico argentino.

“Nuestra aspiración es empezar el partido fuerte, como todos los equipos que juegan en casa. Lo emocional, si tiene un equilibrio con lo futbolístico, es el mejor camino para hacer un gran partido”, aseguró el 'Cholo'.

Asegura que no necesita motivar a sus jugadores: "Si necesito motivarles para este partido, me tendría que ir del club. La motivación aparece con levantarse y empezar a intuir todo lo que hay por delante por jugar. No es un partido similar al otro. Es un rival importante, nos ganó 3-0 en el Bernabéu, nos ganó dos finales, una por penaltis, otra en el minuto 93 y es un lindo desafío", expone.

El tifo y los tuits: "Parte del juego"

Y es el que el argentino es el primero que cree an la remontada: "Confío en mis jugadores, les conozco desde hace cinco años y no tengo duda de que haremos un buen partido".

Sobre el tifo del Madrid en el Bernabéu, los tuits del Atlético, etc: "Es parte del juego, la gente se divierte en esta competencia y rivalidad que hay entre dos equipos tan importantes en el mundo como Real y Atlético. Tiene un juego de participar, a ustedes les hace vender mejor... Estamos acostumbrados y sabemos que cuando arranque el partido vale lo otro".