Simeone: "No creo que las rotaciones sean para contentar, sino para buscar ganar"

CHAMPIONS LEAGUE | PSV - ATLÉTICO DE MADRID

El técnico del Atlético de Madrid explicó que los cambios en el once sólo buscan "ganar" el partido y que no las hace para "contentar" a sus jugadores. "Buscamos poner a la gente que nos resuelva el partido. No creo que las rotaciones sean para contentar, sino para buscar ganar. Si no viviríamos en un club de amigos y esto no lo es", indicó Simeone.