Marcelo: "Hay que mantener un nivel mental muy alto para poder jugar en el Madrid"

"En la Liga tenemos que estar muy concentrados siempre. El año pasado ganamos la competición en el último partido así que sabemos que no podemos perder puntos. Tenemos partidos cada tres días así que tenemos que mantener un nivel mental muy alto para jugar en el Madrid y también para soportar las críticas porque aquí hay mucha presión", comentó el lateral izquierdo blanco en la rueda de prensa previa al duelo ante los de Pochettino.

Pese a la derrota en Montilivi ante el Girona, Marcelo espera que "mañana salga todo bien". "Damos el máximo en todos los partidos. El de este miércoles es un partido que todos quieren jugarlo porque es bonito, pero duro, y espero que todo salga bien", continuó el lateral brasileño en su comparecencia ante los medios.

"Un partido de Liga siempre es difícil ganarlo independientemente del rival. Muchos piensan que es llegar al partido y ganarlo y no es así. La liga española es la mas difícil. Está claro que tenemos que mejorar, aun quedan muchos partidos y vamos a hacer todo lo posible para volver a dejar al Real Madrid donde se merece", comentó Marcelo.

De cara al rival de este miércoles, el Tottenham que ya puntuó en el Bernabéu, Marcelo se fija en "el colectivo" y no solo en un jugador como Harry Kane, que está entre algodones para la visita de los merengues. "Kane es un grandísimo jugador pero no está solo en el Tottenham. El equipo necesita su ayuda para hacer mejor su trabajo pero no pensamos en que sea mejor o peor que no esté él. Nos centramos en el colectivo", aseguró.

Por último, el lateral del Real Madrid aseguró que el equipo está "triste" tras la derrota pero que ese partido "sirve como motivación para ganar y terminar con esta racha". "Sabemos en lo que hemos fallado y vamos a tratar de no cometer los mismos errores", sentenció Marcelo.