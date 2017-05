Gabi confía en la remontada: "A este equipo le hace falta una gran remontada y va a ser el día"

Gabi compareció en rueda de prensa antes del partido de semifinales de Champions League ante el Real Madrid. "Este equipo nunca se ha dado por vencido, es verdad que es difícil porque es un rival muy complicado, pero este equipo no le faltan ganas de actuar y demostrar a nuestra gente que estamos preparados y a este equipo le falta una gran remontada y mañana va a ser el día”, dijo el capitán rojiblanco..

Repasó las claves del partido: “Tenemos que hacer un partido mucho mejor que el de la primera vuelta para darle la vuelta a la eliminatoria. Mañana tenemos que tener mucho equilibrio emocional; creo que el Real Madrid tiene que ver lo que se está jugando el Atlético de Madrid y donde juega, con su gente y a partir de ahí intentar remontar el partido de mañana, pero está claro que no podemos marcar el segundo gol antes que el primero. Yo me centro en ganar mañana y si pensamos en ganar seguro que tenemos opciones de darle la vuelta”.

“Nuestros argumentos siempre deben ser los mismos, ser un equipo muy sólido y compacto, no podemos cambiarlo por jugar contra este rival. Nuestra intención es ganar y tenemos que jugar el mayor tiempo posible en su campo para poder tener ocasiones de gol, aprovechar las acciones a balón parado e ir llevando el partido a nuestro terreno para intentar ganar”, ha apuntado el jugador.

Sobre la afición colchonera: “Son cosas con las que me identifico y me hacen sentir, en el Santiago Bernabéu el otro día después de perder 3-0 lo único que se escuchaba era la afición del Atlético de Madrid, casi cuatro mil personas cantando el himno a capela nos pone la piel de gallina. El otro día después del partido del Eibar la gente quiso mostrarnos su cariño y apoyo y esta noche cuando lleguemos al hotel nos darán el último aliento, son cosas con las que me identifico y con las que solo nos queda demostrarlo en el campo y dar una alegría a nuestra afición”.

Un día bonito para los rojiblancos

Gabi también cree en la remontada: “Un partido más pensar y sentir en la remontada, creo que cada momento que estamos viviendo es especial para nosotros, mañana jugamos una semifinal de Champions y aunque el resultado sea adverso es un orgullo poder jugar y seguro que mañana será un día bonito para todos nosotros”.

Gabi también habló sobre el partido de Liga que ganaron por 4-0 al Madrid en el Calderón: “Me acuerdo de ese partido que le marcamos dos goles muy pronto, que eso nos hizo nos jugar un poco más replegados y en la segunda parte poder salir a la contra y marcar dos goles más. Está claro que cada partido es diferente y que nosotros vamos a jugar con nuestras armas sabiendo la dificultad al rival que nos enfrentamos, muy poderoso pero estamos convencidos de que lo podemos conseguir”, sentenció.