Edu Pidal y Fernando Burgos ven favorito al Real Madrid

LIGA DE CAMPEONES

Los responsables de la información del Real Madrid en Onda Cero, Fernando Burgos y Edu Pidal, ven al Real Madrid "ligeramente favorito" en la final. Burgos afirma que el Real Madrid "llega muy bien". Además, "en las últimas cinco finales, cinco victorias, la Juventus ha perdido sus cuatro últimas finales". Aunque le costará: "Creo que llegamos a la prórroga y ganará el Madrid sin llegar a penaltis". Edu Pidal, al contrario que Burgos "creo que no se va a llegar a la prórroga". "Si el Real Madrid cumple y marca, no le veo perdiendo". Además, Burgos apuesta por Bale en el once, mientras que Edu Pidal apuesta por Isco.