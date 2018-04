Cocu: "Le tenemos respeto al Atlético de Madrid, pero no le tenemos miedo"

CHAMPIONS LEAGUE | PSV - ATLÉTICO DE MADRID

El técnico del PSV adelantó que ante el equipo de Simeone lo lógico sería que "no" hubiese "muchos goles". "Somos dos equipos bien organizados y que tenemos un juego no muy abierto. El Atleti es un rival fuerte y es lógico que no haya muchos goles", explicó Cocu.