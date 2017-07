Cesc: "Morata tiene mucho potencial"

Cesc Fábregas afronta la nueva campaña del Chelsea con optimismo: "Me siento muy bien, entiendo la filosofía de Conte muy bien y sé lo que quiere de mí. Sé lo que tengo que hacer para ayudar al equipo". Además, el centrocampista ha alabado el fichaje de Morata : "tiene mucho potencial".

El centrocampista español del Chelsea Cesc Fábregas ha afirmado que el nuevo fichaje del club, Álvaro Morata, "tiene mucho potencial", aunque también aseguró que "estará bajo presión", al igual que su compañero en la delantera Michy Batshuayi.

"He jugado con Álvaro y siempre he tenido un buen entendimiento con él. Es un delantero que tiene mucho potencial, al igual que Michy Batshuayi, para mejorar. Depende de ellos lo lejos que quieran llegar", comentó este lunes el internacional en declaraciones a la página web del club.

El catalán es consciente de que ambos puntas "deben marcar muchos goles" y de que "tendrán que mejorar lo más rápido posible", ya que son los "principales delanteros" de un club que "quiere luchar por todas las competiciones". "Estarán bajo presión. Si tú eres un delantero de un gran equipo que es con lo que vives y tendrán que hacer frente a ella", añadió.

En cuanto a su actuación personal de la pasada temporada, el '4' 'blue' reconoció que Conte "no tuvo que hacer muchos cambios" debido al calendario que tuvieron, ya que no jugaron Champions y en la Copa de la Liga fueron eliminados pronto, y eso lo "pagó", al igual que "Batshuayi y Willian". "Sólo teníamos que seguir trabajando y esperar nuestra oportunidad, que es lo que todos hicimos", prosiguió el 110 veces internacional.

A pesar de que la temporada pasada repartió once asistencias y marcó cinco goles en 29 partidos, el catalán no jugó todo lo que quiso, ya que salió como suplente en la mayoría de los partidos, aunque eso no le "rebajará" para esta temporada ya que está "listo para cualquiera" que llegue al equipo.

"Me siento muy bien, entiendo la filosofía del entrenador muy bien y sé lo que quiere de mí. Sé lo que tengo que hacer para ayudar al equipo. Creo que Conte ha que es una larga temporada con muchos partidos y que todos los jugadores estarán listos para cuando él nos necesite", sentenció.