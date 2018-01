Cassano quiere volver a los terrenos de juego: "Mírame, peso 85 kilos, como en el Mundial de Brasil"

DICE QUE TRABAJA MÁS QUE ANTES

Antonio Cassano sigue en el mundo del fútbol aunque no tenga equipo, al menos eso se saca en claro de sus palabras en el 'Corriere dello Sport'. "No tengo barriga, sigo siendo futbolista porque entreno todos los días, y si me llega algo que me haga feliz estaré listo", afirma.