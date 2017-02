Cassano: "Si no encuentro equipo me haré niñera o representante"

Antonio Cassano no tiene equipo. El jugador, que rescindió su contrato con la Sampdoria, se lo toma con calma y con humor y tiene claro que si no vuelve al fútbol va a ser "niñera". "Me divierto con los niños y hago una vida familiar y hogareña", comentó el ex del Real Madrid.

Antonio Cassano es uno de los jugadores más míticos que ha pasado por el Real Madrid, y no precisamente por sus actuaciones sobre el césped. El italiano, uno de los futbolistas más talentosos que ha tenido el país en los últimos tiempos, se encuentra sin equipo tras rescindir su contrato con la Sampdoria pero se toma el paro con humor. Está en busca de un equipo, pero si no lo encuentra sabe qué hará.

"Quiero estar preparado para darlo todo en mi próximo equipo, pero si no encuentro nada haré de niñera y de representante de mi esposa", dijo Talentino en Sky Sports Italia. Su mujer es Carolina Marcialis, jugadora de waterpolo.

Cassano, eso sí, no tiene prisa: "Me estoy divirtiendo con los niños y hago una vida familiar y hogareña. Estoy haciendo lo que siempre he hecho con mi vida, pero si surge algo tengo que estar listo. Ahora no me mueve nada".