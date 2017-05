Carvajal: "La Champions para el madridismo es su esencia"

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, indicó días antes de jugar la final de la Liga de Campeones ante el Juventus que "la Champions para el madridismo es su esencia". Carvajal aseguró que para los seguidores y jugadores del conjunto blanco "esas noches de Champions es algo mágico", algo "muy difícil de explicar".

En declaraciones a Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid, el defensa internacional reconoció que cuando era pequeño e iba al estadio era especial escuchar el himno de la Liga de Campeones: "Decías, estar ahí abajo tiene que poner los pelos de punta".

"La verdad es que cada partido que puedo disfrutar de ese himno sobre el terreno de juego estoy muy agradecido al Real Madrid, pasas de los nervios a un estado de emoción y de ganas de comerte el mundo", indicó Carvajal.

"Cuando Sergio marcó en Lisboa me volví loco"

Revivió la final de Lisboa, en la que el Real Madrid consiguió la Décima al vencer en la prórroga al Atlético de Madrid tras igualar el partido Sergio Ramos en la prolongación.

"Estaba, me acuerdo, en el córner dándole apoyo a Luka (Modric) en corto, que menos mal que no me la dio porque no hubiéramos marcado seguro (bromeó). Cuando remata Sergio, no sé, me volví loco corriendo hacia el córner celebrándolo con la gente porque creo que todo el mundo sabía que en ese instante la final iba a ser nuestra", explicó.