Carvajal, sobre los anteriores duelos con el Atlético: "Si les tiene que pesar a alguien, que les pese a ellos"

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, habló sobre lso recientes duelos con el Atlético de Madrid en la Champions y aseguró que "si les tiene que pesar a alguien, que les pese a ellos".

"Nosotros no tenemos en mente los años anteriores. Nuestro objetivo es estar en Cardiff y ganar la Liga", explicó Carvajal.

"He tenido la oportunidad de jugar 15 derbis. Todos son especiales. Es la rivalidad de nuestra ciudad. El partido de mañana mas que un derbi en una semifinal de Champions. Creo que es suficiente motivación para salir a por el rival", aseguró Carvajal.

"No me considero el mejor lateral derecho del mundo. No me comparo con nadie. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y ayudar al equipo. Me encuentro en un buen momento, físico y de juego. Me están saliendo las cosas bien", indicó Carvajal.

"Creo que ellos intentarán hacer su eliminatoria y usar sus armas para pasar. Olvidamos el pasado y reseteamos en verano. Es una temporada nueva y una Champions nueva", explicó Carvajal.