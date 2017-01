Cantona: "Quizá Guardiola debería tener sexo después de medianoche"

Eric Cantona ha vuelto. El francés, mítico exjugador del Manchester United, ha grabado un vídeo para Eurosport con sus deseos para 2017 y se ha centrado, sobre todo, en la figura de Pep Guardiola. El 7 de los 'red devils' espera que alguien "rescate" al de Santpedor en el Manchester City después de que este señalase que le queda poco para dejar los banquillos.

"Deseo que alguien rescate a Pep. Solo lleva cinco meses... ¡y ya habla de jubilarse! ¿Qué te han hecho? Pep, sé fuerte, ¡Jesús vendrá directo desde el Corcovado! O quizá deberías tener sexo después de medianoche...", dijo Cantona.

No solo Guardiola se llevó palabras del francés, también tuvo tiempo para Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "Me gustaría que volviera a calentar las bolas de los sorteos y así que dejara de tocarnos las nuestras".

Para terminar, habló sobre el golazo que marcó Giroud con el Arsenal... y no precisamente para bien: "No me digas que no estaba ebrio cuando marcó ese gol de escorpión. Venga, eso nunca lo habría hecho estando sobrio".