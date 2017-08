Busquets: "Pep Segura no se expresó de la mejor manera"

El centrocampista del FC Barcelona, Sergio Busquets, criticó la forma de expresarse del manager deportivo del Barça sobre Gerard Piqué, a quien señaló como culpable de la derrota ante el Real Madrid. "No estoy de acuerdo con Segura. No sólo perdimos por eso. Ellos estuvieron bien en la definición. En ningún momento se perdió por una jugada", indicó Busquets.

Sergio Busquets, centrocampista del FC Barcelona, ha criticado la forma de expresarse de Pep Segura, el manager deportivo del Barça que culpó a Piqué de la derrota ante el Real Madrid.

"No estoy de acuerdo con Segura. No sólo perdimos por eso. Ellos estuvieron bien en la definición. En ningún momento se perdió por una jugada. No es la mejor manera de expresarse, y mucho menos desde dentro del club", explicó Busquets.

Busquets también habló sobre las posibilidades de remontar el 1-3 en el Santiago Bernabéu y explicó que el Real Madrid les mató a la contra: "Desde que acabó el partido sabemos lo que pasó. La primera parte fue buena, tuvimos la posesión y el control. Todo cambió con el 0-1. Nos abrimos y ellos mataron a la contra, donde son imparables".

En otro orden de cosas, Busquets aseguró que Paulinho les puede "mucho" ya que "es un pefil que no tenemos".

"Es internacional con Brasil, una de las mejores selecciones que hay. Que cierre puertas o no... La competencia siempre está ahí y siempre es buena para todos", indicó Busquets.

El centrocampista también analizó la situación de Dembélé y Coutinho, los dos objetivos del Barcelona en este mercado de verano.

"No creo que haya que renovarse sólo por la derrota. Cada año exige eso. Los que vengan, bienvenidos serán. Necesitamos jugadores ofensivos para compensar la marcha de Neymar. El mercado está difícil, pero ojalá puedan venir los máximos", aseguró Piqué.