Del Bosque: "Que venga un tío a decirme que no soy madridista me toca las pelotas"

Vicente del Bosque ha concedido una entrevista en la que no se muestra con pelos en la lengua. El exseleccionador nacional asegura que a Zidane "le desprecian como a él" cuando era técnico del Real Madrid, además de reiterar que Florentino Pérez ni es su amigo ni le tiene afecto.

En una entrevista concedida a 'El Confidencial', Vicente del Bosque se ha mostrado más contundente que nunca, asegurando que "que venga un tío a decirme que no soy madridista le toca las pelotas".

"El otro día estuvo en un pueblo de Badajoz y un concejal me dijo: 'Usted no es madridista'. Yo no puedo tener afecto a Florentino Pérez ni ser su amigo, pero nunca iré contra el Real Madrid", relató.

En una época en la que el fútbol chino quiere llevarse a todos los jugadores y entrenadores del fútbol europeo, Del Bosque asegura que recibió una oferta de China de 15 millones de euros, pero reconoce que "nunca se ha movido por dinero".