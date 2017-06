Boca Juniors, campeón de la liga argentina sin necesidad de jugar

Boca Juniors se ha consagrado campeón de la liga argentina de fútbol sin jugar, aprovechando la victoria de San Lorenzo 1-0 sobre su rival, el Banfield, el único equipo que tenía opciones de impedir que lograra el título.

Boca Juniors, que sumó su título número 26 en la liga argentina, visitará el miércoles al Olimpo de Bahía Blanca. El equipo 'xeneize' suma 59 puntos, cinco más que Banfield, al que solamente le falta un partido por jugar en el campeonato.

Una vez consumada la derrota de Banfield, Guillermo Barros Schelotto se mostró feliz por lograr el primer título de su carrera como entrenador.

"No pensaba festejar en el hotel, pero es una alegría igual. Ganamos de manera muy merecida en la cancha. Un rato atrás, cuando terminaba el partido de Banfield, se me aparecían en la cabeza los 10 años, los títulos, mi familia, mis amigos, todo se me pasaba por la cabeza", dijo Barros Schelotto, quien ganó 16 títulos con el Boca Juniors como jugador.

"El torneo lo ganamos bien, porque fue un equipo muy goleador, salió siempre a atacar y a ganar en todas las canchas", destacó el entrenador. Los hinchas de Boca festejaron el título con cánticos que dedicaron a River Plate, su eterno rival.