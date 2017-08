Boateng ataca al Barcelona: "¿Echan de menos a Neymar?"

La Supercopa de España sacó el lado más 'merengue' de Kevin-Prince Boateng. El ghanés estuvo activo en su cuenta de Twitter, donde mostró su malestar con el arbitraje de De Burgos Bengoetxea y su admiración a Cristiano Ronaldo. Además, aprovechó la ocasión para reírse de la ausencia de Neymar.

Primero, dijo que el penalti señalado sobre Suárez "nunca es penalti", mientras que en el gol de Cristiano fue más efusivo: "Ronaldoooo, es tan bueno que tienes que respetarle".

Por último, Boateng puso la guinda a su noche tuitera con un dardo con Neymar como protagonista. "¿Echan de menos a Neymar? Sólo preguntaba", aseguró.

What is going on he just killed my tweet 😂😂😂😂😂 hahaha ronaldoooo