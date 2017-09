Berizzo critica el horario del Sevilla - Málaga por el fuerte calor: "La gente estuvo tres horas en un horno"

Eduardo Berizzo, entrenador del Sevilla, ha pasado al ataque. El argentino ha criticado duramente el horario elegido para el Sevilla - Málaga, partido que se jugó con unas elevadas temperaturas a las 16:15 de la tarde. De hecho, varios espectadores tuvieron que ser atendidos por golpes de calor.

"Los que menos riesgos han corrido han sido los jugadores, porque la gente se llevó tres horas en un horno. Había una altísima temperatura y ellos no están entrenados para ello", comentó.

Berizzo siguió criticando el horario: "No hay que ser muy inteligente para saber que en Sevilla, a las cuatro de la tarde, hace calor. Afecta al juego y los partidos no son dinámicos ni ágiles, no creo que las televisiones tengan la necedad de no darse cuenta".