Bartomeu: "Posicionarse a favor del referéndum no es ser partidista, sino ser barcelonista y catalanista"

"NI LA JUNTA NI YO PENSAMOS EN DIMITIR"

El presidente del Barcelona aseguró que no se plantea dimitir y analizó al decisión del Barcelona de apoyar la consulta independentista. "A los que dicen que el club hace política, les digo que el Barça no hace partidismo. El Barça no puede dar la espalda a la realidad, sería absurdo", explicó Bartomeu.