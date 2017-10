El Barcelona hubiera perdido seis puntos de negarse a jugar contra Las Palmas

El Fútbol Club Barcelona acabó por retractarse en su idea de suspender el partido de Liga contra la Unión Deportivo Las Palmas al conocer la posible sanción a la que se exponía por parte de LaLiga por no presentarse en el terreno de juego, tal y como difundió una hora antes del pitido inicial.

El Barça podría haber sido sancionado con la retirada de seis puntos en su acumulado de no celebrarse el encuentro ya que su propuesta no contaba con la luz verde ni de la Federación (RFEF) ni de LaLiga. Los 18 puntos que llevaba sumados a estas alturas del campeonato se verían reducidos a doce de haberse consumado éste hecho, cayendo hasta puestos de Europa League y recortando su distancia con el Real Madrid a tan solo un punto (a falta de celebrarse el encuentro entre el equipo blanco y el Espanyol).

"Con LaLiga hemos intentado desde muy pronto por la mañana aplazar el partido, pero LaLiga no nos ha otorgado este permiso. Hubieran sido seis puntos perdidos, tres por no jugar el partido y tres por sanción. Lo hemos intentado también ante otras instituciones, no sólo ante LaLiga, pero LaLiga es quien decide. Hemos decidido jugar el partido de un modo excepcional, con el estadio vacío para que el mundo vea cómo estamos sufriendo en Cataluña”, manifestó Josep María Bartomeu, presidente del cuadro blaugrana.