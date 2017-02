El Barcelona busca mantener su recuperación ante el Sporting

LIGA SANTANDER | JORNADA 25

El FC Barcelona luchará en el Camp Nou ante el Sporting de Gijón para no alejarse del liderato de la Liga Santander. Los de Luis Enrique quieren mantener la recuperación que inició en el Calderón ante el Atlético de Madrid. Por su parte, los de Gijón necesitan los puntos para no meterse en problemas de cara a permanecer en la categoría. Luis Enrique no contará con Mathieu por lesión pero si lo hará con Arda Turán y Javier Mascherano.