Bale no participa en la última sesión de entrenamiento

PUEDE SER BAJA TRAS SUS CALAMBRES EN DORTMUND

Zinedine Zidane no sabe si podrá contar o no con Gareth Bale para el partido contra el RCD Espanyol. El galés no ha participado en las tres últimas sesiones de entrenamiento por los calambres que sufrió en el partido de Champions League contra el Borussia Dortmund.