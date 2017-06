Una azafata le baila a Shakira el 'Waka Waka' en pleno vuelo

Piqué y Shakira ya están en Rosario para acudir a la conocida como 'boda del año' entre Leo Messi y Antonella Roccuzzo. En su camino hacia Argentina, la cantante colombiana vivió un momento divertido en pleno avión.

Una de las azafatas quiso expresar su idolatría hacia la cantante bailándola su famosa canción 'Waka Waka', la canción del Mundial de Sudáfrica 2010, algo ante lo que Shakira se quedó perpleja.

Finalmente, todos contemplaron la divertida escena y Shakira abrazó a esta azafata que tuvo la oportunidad de conocer a una de sus ídolos.

Shakira & Piqué are on their way to Messi's wedding (Shakira also performing) & flight attendant gets creative. pic.twitter.com/ztCvBmsYcu