Aubameyang: "El Real Madrid no lo es todo en el mundo"

El delantero del Borussia Dortumund, Pierre Emerick Aubameyang, se ha mostrado reticente ante la posibilidad de su fichaje por el Real Madrid. El jugador concedió una entrevista al medio alemán Fussball Bild y mostró su despreocupación por este asunto: "Si un día el Madrid quiere llamarme, me llamará. ¿Y si no? Ningún problema. El Real Madrid no lo es todo en el mundo", declaró.

El gabonés, que se encuentra con su selección disputando la Copa de África, repasó su situación en el equipo alemán dejando abierta a una posible salida: "Ahora estoy en Dortmund y me encanta. Pero no puedo decir que me quedaré dos años, cinco o diez. Puede que venga un club en junio, llegue a un acuerdo con el Dortmund y me vaya", afirmó el jugador.

Nunca iría al Bayern

Ante esta posibilidad, el jugador ha recalcado que no se iría nunca al Bayern de Múnich: "No me iré al Bayern, eso es seguro. Sería duro para los aficionados del Dortmund. Si me hicieran una oferta, les diría que no".