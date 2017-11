Arbeloa celebra el despido de Slaven Bilic como técnico del West Ham

Slaven Bilic fue despedido como técnico del West Ham tras la mala racha que atraviesa el conjunto inglés. Este hecho hizo que uno de sus exjugadores le mandase un recado en forma de tuit.

"Mejor tarde que nunca". Con ese mensaje celebró Arbeloa la marcha del que fue su entrenador la pasada campaña, con el que apenas jugó cuatro partidos.

El West Ham ha decidido que su nuevo técnico sea David Moyes, que en su día dirigió a grandes equipos como el Manchester United o el Everton.

Better late than never. https://t.co/JIATfzL9DY