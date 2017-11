Andrea Pirlo se despide del fútbol con una emotiva carta: "Siempre estaréis en mi corazón"

La estrella italiana, Andrea Pirlo, dijo adiós al fútbol profesional el pasado domingo tras el encuentro del New York City FC ante el Columbus Crew. El jugador confirmó la decisión con una emotiva carta de despedida para sus seguidores.

"Último partido en la MLS. Mi etapa en el NYFC llega a su fin y quiero dedicar unas palabras. Quiero agradecer a todo el mundo por la amabilidad y el apoyo que me han dado en esta increíble ciudad. Gracias a los increíbles aficionados, al equipo de entrenadores y todos los que trabajan detrás, gracias a mis compañeros. No solo termina mi aventura en NY, también mi carrera como jugador de fútbol, por eso es por lo que me gustaría agradecer a mi familia y mis hijos por el apoyo y el amor que siempre me dan, a todos los equipos para los que tuve el honor de jugar, a cada compañero con los que he jugado, a toda la gente que ha hecho mi carrera tan increíble y por último pero no menos importante, a todos los aficionados alrededor del mundo que siempre me apoyaron. Siempre estaréis en mi corazón".