Ancelotti desvela los problemas que le llevaron a salir del Madrid: "Cambié a Bale y Florentino Pérez me llamó..."

Carlo Ancelotti ha publicado su nuevo libro llamado 'Liderazgo tranquilo: ganando corazones, mentes y partidos', donde el técnico desvela los motivos por los que acabó saliendo del Real Madrid. Y todo comenzó... por una estadística negativa de la UEFA.

"El primer gran problema lo causaron unas estadísticas de la UEFA que decían que el equipo no hacía tantas horas de entrenamiento como otros clubes en Europa", empieza a contar Ancelotti, a lo que añade que "habíamos ganado 22 partidos seguidos, así que algo teníamos que estar haciendo bien".

El técnico italiano sigue contando que el Madrid le presionó para entrenar más, algo con lo que él no estaba de acuerdo: "Justo cuando perdimos salió la estadística, y el club presionó. Yo pensaba lo contrario, los jugadores debán descansar, llevábamos un mes de lesiones y cansancio que fue clave para acabar perdiendo la Liga. Lo de las estadísticas fue una señal de que tenían más fe en los números que en mi trabajo".

"Bale se quejó porque quería jugar por el centro"

Y las duras palabras de Ancelotti también llegan hasta Bale y Florentino Pérez. Tras el 2-1 en Mestalla que acabó con la racha del equipo blanco, el entrenador había cambiado al atacante galés y recibió una llamada del presidente: "Me dijeron que el presidente quería hablar conmigo. Cuando fui a su oficina, me dijo que el representante de Bale le había llamado".

"El agente de Bale se quejó porque Gareth quería jugar por el centro. Por eso, el presidente me preguntó que qué pensaba hacer y yo le dije que 'nada". No iba a cambiar el sistema a mitad de temporada. Desde entonces, la relación con el presidente no volvió a ser la misma", cuenta Ancelotti.

Por último, el técnico afirma que se sintió "sorprendido" cuando conoció que Bale se había puesto en contacto con el presidente y no con él: "Me sorprende que no se comunicara conmigo, creo que yo estaba más cualificado que su agente o el presidente para sacar el máximo de sus condiciones".